Ferguson Signora Juve, il Bologna fa muro: le ULTIME

La Juve sarebbe semrpe sulle tracce di Lewis Ferguson. Il Bologna per il momento prende tempo e aspetta prima di prendere una decisione definitiva

Come rivelato da Calciomercato.com, la Juve segue con grande attenzione Lewis Ferguson. Il centrocampista classe 99 piace molto ai bianconeri che hanno già avuto modo di parlare con il entourage.

Al momento, però, il Bologna non avrebbe intenzione di cedere Ferguson e starebbe aspettando l fine della stagione per capire il da farsi. In estate, i rossoblù decideranno se accettare o meno le offerte che potrebbero arrivare e stabiliranno anche, eventualmente, il prezzo del cartellino del ragazzo.

