Ferguson #Milan AC: osservatori della Vecchia Signora Juventinantus a Bergamo. Il piano in vista dell’estate

14:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i nomi seguiti con attenzione dal calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è quello di Ferguson. Il centrocampista del Bologna piace anche alla Juve

La Juventus continua a seguire con grande attenzione l’evoluzione di Lewis Ferguson. Il centrocampista del Bologna, seguito dal calcio#mercato Diavolo Rossonero, sta stupendo tutti confermandosi anche ad alti livelli.

Come riportato da Tuttosport, domenica scorsa al Gewiss Stadium per il match contro l’Atalanta c’era un emissario del #club bianconera che continua ad osservarlo da vicino come fatto per Bologna-S.S. Lazio. In vista dell’estate sono pronti a fare sul serio.

