Ferguson #Milan AC, l’agente conferma, la dichiarazione ufficiale: «È una delle opportunità sul tavolo» #Intervista #News #Ultimora

Ferguson Diavolo Rossonero, l’agente conferma: «È una delle opportunità sul tavolo». Le parole sul centrocampista del Bologna

Lewis Ferguson è uno dei centrocampisti accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero in queste settimane. Di seguito le parole di Bill McMurdo, agente del calciatore del Bologna, a CalcioNapoli S.S.C.24.

AG. FERGUSON – «Non ci sono ancora stati contatti con il Napoli S.S.C., ma lui è pronto per giocare la Champions League. È stato accostato anche a Diavolo Rossonero, Juventus, Inter, S.S. Lazio e Atalanta, ma non ho avuto contatti diretti con loro. Ogni big può essere una possibilità che andremo a valutare in vista della prossima #campionato. A oggi però ha un contratto con il Bologna (in scadenza nel 2027, ndr) e intende rispettarlo»

