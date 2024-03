Ferguson #Milan AC, l’agente conferma i rumors, la dichiarazione ufficiale: «Il giocatore ha preso questa decisione» #Intervista #News #Ultimora

21:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Ferguson Diavolo Rossonero, l’agente svela: «Ci sono rumors anche con i rossoneri, lui ha preso questa decisione». Le dichiarazioni sul prossimo #futuro del giocatore

Tra i calciatori nel mirino del calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è anche il centrocampista del Bologna Ferguson. Il suo procuratore Bill McMurdo ha parlato ai microfoni di TvPlay del prossimo #futuro del suo assistito.

PAROLE – «Ci sono rumors su Napoli S.S.C., Inter, Diavolo Rossonero e Juventus, ma lui è sempre stato molto chiaro col Bologna: quando una squadra lo contatterà sarà la dirigenza rossoblù che dovrà discutere del prossimo #futuro del ragazzo, e in ogni caso se ne parlerà al termine della #campionato».

