Ferguson #Milan AC: la Vecchia Signora Juventinantus sfida i diavoli rossoneri, lo scenario in vista dell’estate

15:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Il calciomercato Diavolo Rossonero contende numerosi obiettivi per il centrocampo alla Juventus. Tra questi c’è anche Ferguson

La stagione del Bologna sta stupendo tutti. In particolare oltre Zirkzee è sotto gli occhi di tutti anche il rendimento di Ferguson. Il centrocampista piace al calciomercato Diavolo Rossonero, che come per altri obiettivi, deve fare i conti con la concorrenza della Juventus.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport in caso di addio a parametro zero di Rabiot, ecco che Ferguson potrebbe diventare nome caldissimo per l’estate.

The post Ferguson Diavolo Rossonero: la Juventus sfida i rossoneri, lo scenario in vista dell’estate appeared first on Diavolo Rossonero News 24.