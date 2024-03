Ferguson #Milan AC: la Vecchia Signora Juventinantus in pole, la mossa del #TopClub bianconero per battere la concorrenza

13:49,26 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i nomi accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è Ferguson. Per il centrocampista la Juventus è in pole. La mossa dei bianconeri Nuovi contatti con l’entourage di Ferguson, accostato al calcio#mercato Diavolo Rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in Italia la Juventus è il #club realmente sul centrocampista del Bologna. Secondo il quotidiano torinese: il #club bianconero sembra intenzionato a […]

