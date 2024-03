Ferguson #Milan AC, che concorrenza per il mediano! Questa #TopClub sta cercando di anticipare tutti #NEWS

00:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Ferguson Diavolo Rossonero, concorrenza feroce per il centrocampista: questa squadra sta cercando di anticipare tutti! Le #news sull’obiettivo di #mercato

La Juve continua a seguire con un certo interesse la situazione di Lewis Ferguson, pista che potrebbe infuocarsi del tutto con il possibile arrivo in bianconero di Thiago Motta al posto di Allegri. Il #club bianconero, così come il calcio#mercato Diavolo Rossonero, ha messo nel mirino lo scozzese e ha pronto uno scambio per convincere il Bologna a cedere.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come scrive Tuttosport, sul piatto ci sarebbe il cartellino di Tommaso Barbieri, che al Pisa in B sta disputando una buona #campionato. Sartori che si è già messo all’opera per portarlo in terra emiliana e con questa mossa i bianconeri potrebbero anticipare tutta la concorrenza.

Pubblicità

The post Ferguson Diavolo Rossonero, che concorrenza per il centrocampista! Questa squadra sta cercando di anticipare tutti #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.