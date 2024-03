09:45, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ferguson Juve, uno scambio per contrionfare il Bologna a cedere il centrocampista: ecco come anticipare la concorrenza

La Juve continua a seguire con un certo interesse la situazione di Lewis Ferguson, pista che potrebbe infuocarsi del tutto con l’arrivo in bianconero di Thiago Motta al posto di Mister Max Allegri. Il club bianconero ha messo nel mirino lo scozzese e ha pronto uno scambio per contrionfare il Bologna a cedere.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come scrive Tuttosport, sul piatto ci sarebbe il cartellino di Tommaso Barbieri, che al Pisa in B sta disputando una stagione eccellente. Il classe 2002 è pronto ormai a spiccare il salto in alto e giocare in massima serie, con Sartori che si è già messo all’opera per portarlo in terra emiliana.

Pubblicità

The post Ferguson Juve, uno scambio per contrionfare il Bologna: così si anticipa la concorrenza appeared first on Juventus News 24.