Ferguson #Juve, tre possibili #contropartite da offrire al Bologna: cosa trapela ufficiosamente

13:48, 18 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve continua a seguite Ferguson, Giuntoli potrebbe offrire al Bologna Iling Jr, “Fabietto” Miretti e Barrenechea: gli aggiornamenti

La Juve sembra essere interessata all’acquisto di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna. Secondo il Resto del Carlino, il Bologna chiederebbe 30 milioni di euro per cederlo, ma i bianconeri potrebbero offrire giocatori come Iling Jr., “Fabietto” Miretti o Barrenechea per abbassare il prezzo.

Resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, in ogni caso la Juve sembra intenzionata a rinforzare il suo centrocampo.

