Ferguson #Juve, salgono le quotazioni del talento del Bologna! #ULTIMISSIME #NEWS

11:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ferguson Juve, salgono le quotazioni del talento del Bologna! Le ULTIME novità sul centrocampista

Koopmeiners è in cima alla lista di Giuntoli e Manna, ma l’altro candidato forte per l’estate è Lewis Ferguson del Bologna.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, le quotazioni del centrocampista sono in rialzo. Negli scorsi giorni i dirigenti bianconeri avrebbero incontrato a Milano gli intermediari italiani dello scozzese per avere un aggiornamento sulla situazione del centrocampista.

Pubblicità

The post Ferguson Juve, salgono le quotazioni del talento del Bologna! ULTIME appeared first on Juventus News 24.