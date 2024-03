10:03, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ferguson Juve, nuova missione per il centrocampista! Osservatori per Atalanta-Bologna, in campo anche Koopmeiners e Calafiori

Sale la candidatura di Ferguson per il centrocampo della Juve. Il gioiello del Bologna, in gol nello scontro Champions con l’Atalanta, è stato osservato da vicino al Gewiss Stadium domenica scorsa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Osservati speciali, oltre a Ferguson, anche Calafiori per la difesa e Koopmeiners.

