Ferguson #Juve, il Bologna fissa il prezzo! Gli AGGIORNAMENTI 

Il Bologna vorrebbe circa 20 milioni per cedere Lewis Ferguson. La Juve monitora la situazione del centrocampista e potrebbe inserire delle contropartite tecniche Come rivelato da Calcio#mercato.com, il Bologna vorrebbe circa 20 milioni per cedere Lewis Ferguson. Ma non è da escludere che i rossoblù possano scendere a 15 milioni magari con l’inserimento di una contropartita tecnica. Ferguson piace anche alla […]

