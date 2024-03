10:48, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ferguson Juve, è lui il piano B: Mister Max Allegri può farlo giocare “alla Vidal”. E’ il giocatore che più somiglia a Koopmeiners

Il piano B della Juve se non dovesse riuscire a chiudere il #colpo Koopmeiners risponde al nome di Ferguson. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Lo scozzese del Bologna è il giocatore che più somiglia al tuttocampista dell’Atalanta B.C., visto che gioca da trequartista atipico di inserimento. Mister Max Allegri potrebbe quindi reinventarlo come fece con Boateng al Milan e Vidal alla Juve. Il costo è di 30-35 milioni.

Pubblicità

The post Ferguson Juve, è lui il piano B: Mister Max Allegri può farlo giocare “alla Vidal” appeared first on Juventus News 24.