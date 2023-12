Felipe Anderson-Vecchia Signora Juventina, Allegri in agguato: spunta una speranza per i bianconeri

Si accende il calciomercato della Juventus, monitorato Felipe Anderson della Lazio, per i bianconeri di Allegri spunta una speranza

Campionato, Coppa Italia e adesso calciomercato. Si prospetta un triplice fronte quello dove dovrà impegnarsi la Juventus nelle prossime settimane. Oltre al lavoro sul campo infatti, la Vecchia Signora scenderà sul rettangolo verde delle trattative e molto a tal proposito potrebbe passare dal talento della Lazio Felipe Anderson.

Il fuoriclasse brasiliano è attualmente in scadenza di contratto, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club capitolino che non alzerà l’offerta sopra i 3,5 milioni di euro fino al giugno del 2027. La speranza dunque per la scuderia sabauda è dunque di potersi inserire tra le parti, anelando quindi in una potenziale frattura tra le due.

