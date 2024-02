Felipe Anderson Signora Juve, superata la proposta della Lazio: il brasiliano ha detto si

Felipe Anderson Juve, superata la proposta della Lazio: il brasiliano ha detto si. Le cifre e i dettagli della trattativa

La Juve ha ottenuto il si di Felipe Anderson con un’offerta da 4 milioni più commissioni, superando la proposta fatta dalla Lazio (3 milioni più bonus facilmente raggiungibili) per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

A spiegare cifre e dettagli della trattativa è Il Messaggero, secondo cui il brasiliano avrebbe rifiutato le avances arrivate dall’Arabia perché non lo convincono. Il prossimo incontro tra Giuntoli e la sorella-agente di Felipe Anderson potrebbe essere già decisivo.

