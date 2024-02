Felipe Anderson Signora Juve, settimana decisiva per chiudere il colpo: i dettagli

Felipe Anderson Juve, settimana decisiva per chiudere il colpo: i dettagli e le cifre dell’affare a parametro zero

Questa settimana può essere decisiva per la chiusura del colpo Felipe Anderson da parte della Juve. In base a quanto riferito da Tuttosport, infatti, è atteso per questi giorni l’incontro con la sorella-manager dell’attaccante della Lazio per accelerare la trattativa.

Il brasiliano piace ad Allegri che lo considera un giocatore affidabile e rappresenta un’ottima opportunità dal punto di vista economico, dato che arriverebbe a parametro zero. Felipe Anderson al momento non vuole rinnovare con la Lazio il contratto in scadenza a giugno. La Juve gli offre 3,5 milioni, cifra vicina alla richiesta del giocatore e del suo entourage (4).

