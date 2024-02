Felipe Anderson Signora Juve, momento di riflessione: la circostanza

La Juventus studia il colpo di mercato per la prossima stagione: Felipe Anderson obiettivo chiaro ma si sta complicando

Juventus e Felipe Anderson, vicini ma non troppo… L’arrivo in bianconero del brasiliano a parametro zero nella prossima stagione si sarebbe bloccato.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’esterno classe ’93, in scadenza con la Lazio, riterrebbe non sufficiente l’offerta dei bianconeri, che è arrivata a 2,5-3 milioni di euro a stagione per 2 anni. L’entourage di Felipe Anderson vorreb invece un quadriennale a 4 milioni di euro. Situazione in aggiornamento.

