Felipe Anderson Signora Juve, Lotito non si arrende: mossa a sorpresa per il brasiliano

Felipe Anderson Juve, Lotito non si arrende: mossa a sorpresa per il brasiliano. Il patron della Lazio insiste per il rinnovo

Lotito non vuole rinunciare a Felipe Anderson nonostante sia in scadenza di contratto e abbia quasi raggiunto l’accordo con la Juve per un contratto di 4 anni da 4 milioni a stagione. In base a quanto riferito dal Corriere dello Sport il patron della Lazio non si arrende e, contando sul legame che c’è tra il brasiliano e l’ambiente biancoceleste, ha pronta una mossa a sorpresa per convincerlo a rinnovare.

Nello specifico Lotito avrebbe intenzione di mantenere l’offerta da 3,5 milioni a stagione bonus inclusi, rivedendo però la durata del contratto: non più un triennale, ma un quadriennale come proposto dalla Juve.

