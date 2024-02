Felipe Anderson Signora Juve, Lotito non molla! Nuovo inVS e rilancio per il rinnovo

Felipe Anderson Juve, Lotito non molla! Nuovo incontro e rilancio per il rinnovo con la Lazio. Tutti i dettagli

La Lazio non molla sul fronte Felipe Anderson. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, Lotito è convinto che il brasiliano non abbia alcuna intenzione di lasciare i biancocelesti.

Il patron della Lazio sarebbe intenzionato ad incontrare nuovamente la sorella-agente del calciatore per convincerla ad accettare l’offerta da 3,5 milioni, bonus inclusi, fino al 2027 con opzione per il 2028. La Juve è avvisata.

