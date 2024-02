Felipe Anderson Signora Juve, c’è già l’proposta di Giuntoli: cifre e dettagli

Felipe Anderson Juve, c’è già l’offerta di Giuntoli: cifre e dettagli per l’ingaggio del giocatore in scadenza con la Lazio

La Juve ha già presentato un’offerta per convincere Felipe Anderson a trasferirsi a Torino a parametro zero a partire dallaprossima stagione.

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini a Novantesimo Minuto sulla Rai, infatti, Giuntoli ha proposto al giocatore un biennale da 5 milioni di euro netti l’anno. Resta da capire cosa vorrà fare la Lazio.

