Felipe Anderson Signora Juve, affare in stand-by: un problema fa rallentare il tutto. Resta alla Lazio?

Felipe Anderson Juve, la trattativa al momento sarebbe bloccata: ecco che cosa sta succedendo con il brasiliano

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la trattiva tra la Juventus e l’entourage di Felipe Anderson si sarebbe bloccata. Troppo alte, infatti, le richieste arrivate alla società bianconera, con il brasiliano che per muoversi in direzione Torino vorrebbe percepire uno stipendio di gran lunga migliore rispetto a quello garantito attualmente dal club biancoceleste.

4 anni di contratto per 4 milioni più bonus. Questa la richiesta fatta recapitare in direzione bianconera, con la società che l’avrebbe giudicata troppo alta. Si vorrebbe infatti mettere sul piatto un accordo di due anni, con ingaggio compreso tra 2,5 e 3 milioni di euro. Ora la decisione finale spetterà all’esterno, ma attenzione: la Lazio non ha ancora alzato bandiera bianca sul suo possibile rinnovo.

