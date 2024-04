Felipe Anderson #Milan AC: smentito l’interesse dei diavoli rossoneri, la volontà del brasiliano per il prossimo #futuro

00:01,4 Apr 2024, MILANELLO.

In casa S.S. Lazio resta da definire il prossimo #futuro di Felipe Anderson. In tal senso smentita l’ipotesi legata al calcio#mercato Diavolo Rossonero Nonostante i rumours degli ultimi giorni, il calcio#mercato Diavolo Rossonero non sta lavorando per Felipe Anderson. Come riportato da Calcio#mercato.com l’esterno brasiliano, in scadenza di contratto con la S.S. Lazio, ha delle ricche offerte dall’Arabia ma preferirebbe […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Felipe Anderson Diavolo Rossonero: smentito l’interesse dei rossoneri, la volontà del brasiliano per il prossimo #futuro appeared first on Diavolo Rossonero News 24.