Felipe Anderson #Juve, resiste l’opzione a zero! Le #ULTIMISSIME #NEWS #NEWS ##Juventus F.C. NTUS

13:03, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Felipe Anderson Juve, resiste l’opzione a zero! Le ULTIME novità sul futuro dell’esterno in scadenza con la Lazio

Come riportato da Tuttosport, il nome di Felipe Anderson è sempre vivo in casa Juve, in vista del prossimo mercato estivo. La Lazio non molla per il rinnovo, ma i bianconeri sono in corsa.

Lotito tenterà di contrionfare il brasiliano fino all’ultimo, ma servirà pareggiare la proposta del club bianconero. Staremo a vedere.

