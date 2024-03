Felipe Anderson #Juve, Lotito non molla il brasiliano! Le #ULTIMISSIME #NEWS #NEWS ##Juventus F.C. NTUS

15:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Felipe Anderson Juve, Lotito non molla il brasiliano! Le ULTIME novità sul possibile colpo a parametro zero

Felipe Anderson è uno dei nomi più caldi in vista del mercato estivo in casa Juve. Il brasiliano, in scadenza con la Lazio, sembra orientato ad accettare la proposta dei bianconeri.

Tuttavia, Lotito non molla sul rinnovo. Come riferito da Tuttosport, la Lazio cercherà di trattenerlo con una nuova proposta. I bianconeri restano in vantaggio.

