18:17, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Felipe Anderson Juve, la Lazio non molla: l’ultima mossa del presidente Lotito. Le ultime sul futuro del brasiliano

Felipe Anderson da novembre sembra avere un accordo verbale, non ancora formalizzato, con la Juve per il trasferimento a parametro zero al termine della stagione.

Tuttavia, Lotito non vuole mollare e la scorsa settimana ha avuto un importante contatto con Juliana, sorella-agente del calciatore. A riferirlo è Il Messaggero: la Lazio non molla per il rinnovo di Felipe Anderson.

