Felipe Anderson Juve, la fumata bianca si avvicina: cosa manca per il #colpo. La situazione per l’attaccante brasiliano

La Juve è al lavoro per limare gli aspetti economici e la durata dell’accordo per Felipe Anderson, tasselli fondamentali per arrivare alla fumata bianca. A renderlo noto è la Gazzetta dello Sport.

L’attaccante brasiliano è sempre più vicino allo svincolo con la Lazio, dato che ha il contratto in scadenza a giugno e non sembra intenzionato a rinnovarlo. Appena la Juve tornerà ufficialmente in Champions, affonderà il #colpo.

