Felipe Anderson #Juve, firma entro Pasqua? Le #ULTIMISSIME #NEWS #NEWS ##Juventus F.C. NTUS sul brasiliano

09:19, 8 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Felipe Anderson Juve, firma entro Pasqua? Le ULTIME novità sul brasiliano, cosa trapela ufficiosamente sul mercato

La Juventus vuole accelerare per Felipe Anderson. Come riportato da Tuttosport, prima di Pasqua Claudio Lotito vuole fare un ultimo tentativo per il rinnovo. L’ultima proposta di ingaggio da circa 3 milioni di euro non avrebbe convinto il brasiliao ed il suo entourage.

La Juve resta alla finestra, pronta a chiudere l’accordo a zero. Felipe Anderson è più vicino.

