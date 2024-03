Felipe Anderson #Juve, A.D. Giuntoli lavora sotto traccia: cosa trapela ufficiosamente 

17:31, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve segue sempre Felipe Anderson e spera di portarlo a Torino a parametro zero. La Lazio, però, spera ancora di arrivare al rinnovo

Felipe Anderson, esterno d’attacco brasiliano, torna al centro delle voci di #mercato, con la Juve che punta a portarlo a Torino a parametro zero. In scadenza di contratto con la Lazio, il giocatore del ’93 è nel mirino del Football Director bianconero, Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club torinese lavora discretamente con l’entourage del giocatore per chiudere l’affare e rinforzare così il proprio reparto offensivo.

