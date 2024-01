Fedez a gara di palleggi con…Ibra Magia: il siparietto da AC Milanello – NEWS

Fedez a gara di palleggi con…Ibrahimovic: il simpatico siparietto da Milanello tra il cantante e l’ex calciatore del Milan

Come immortalato dalla sue stories su Instagram, Fedez era presente oggi a Milanello per assistere all’allenamento del Milan. Il cantante, insieme al suo socio Lazza, hanno fatto visita ai campi sportivi rossoneri per altri iniziative legate alla promozione della loro bibita BOEM, l’Official Hard Seltzer dei rossoneri.

Questo il simpatico siparietto ripreso dal cellulare del cantante, il quale prova a fare qualche palleggio sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic, che assiste divertito alla scena. Poi i due si sono anche fatti una foto assieme.

The post Fedez a gara di palleggi con…Ibrahimovic: il siparietto da Milanello – VIDEO appeared first on Milan News 24.