Fc Internazionale, Zefi saluta: i motivi che hanno portato all’addio

Il talento Zefi ha lasciato l’Inter, per andare in direzione Roma: la spiegazione sulla separazione

La Gazzetta dello sport ha provato a far luce sulla cessione di Zefi dell’Inter alla Roma:

«Il nodo della questione, oltre a qualche infortunio, è stato il suo comportamento, non sempre in linea con le richieste della società. Si può affermare che la sua visione individualista del calcio è stata riscontrata anche nella quotidianità, con qualche “colpo di testa” di troppo che ha finito per ostacolare il suo inserimento in un sistema che richiede il rispetto delle regole come valore fondante del settore giovanile e dello spirito di squadra stesso. Zefi ha firmato un contratto invitante a 16 anni e da Dublino si è trovato a vivere lontano dalla famiglia in una Milano ricca di distrazioni. Dopo due anni e mezzo di tentativi interisti di far imboccare la strada giusta, le parti si sono arenate sul rinnovo – al ribasso – del contratto in scadenza, così la scelta comune è stata quella di trovare una nuova destinazione, la Roma».

