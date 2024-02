Fc Internazionale, Zazzaroni deciso: «Mister Inzaghi? Non è un allenatore per giovani, ma grazie a lui…» #Intervista

Forte commento di Zazzaroni su l’Inter e Simone Inzaghi, il giornalista ha parlato così del tecnico dei nerazzurri

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è tornato a parlare dell’Inter di Simone Inzaghi. Ecco un estratto del suo intervento sul lavoro del tecnico.

INTER E INZAGHI – «Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale (penso alla finale di Champions giocata più che alla pari col Man City) e capitalizza al meglio l’esperienza nel top club: non è un allenatore per giovani, punta sulla qualità e sul vissuto di chi manda in campo e in particolare nell’ultimo anno e mezzo ha completato la propria crescita anche attraverso un utilissimo scambio d’informazioni con i vari Mkhitaryan, Calhanoglu, Lautaro, Barella e Dzeko, l’unico dei cinque che non è più presente. Oggi l’Inter è capace di praticare qualsiasi tipo di calcio».

