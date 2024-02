Fc Internazionale Women “Vecchia Signora” DIRETTA 0-2: Echegini raddoppia, azione replay

Pubblicità

Appuntamento alle 19 all'Arena Civica, dove le Inter Women ospitano la Juventus per la 17^ giornata di Serie A: la cronaca live

Appuntamento alle 19 all’Arena Civica Gianni Brera, dove le Inter Women ospitano la Juventus per la 17^ giornata di Serie A femminile: segui la cronaca live con noi!

AGGIORNA LA LIVE

INTER WOMEN JUVE, LA CRONACA LIVE

27′ – Ammonizione anche per Magull, che entra in modo durissimo su Caruso

25′ – Le Inter Women provano a rialzare la testa, con Magull che ingolosisce Csiszar con un suggerimento al limite dell’area. Il tiro della centrocampista non inquadra lo specchio bianconero

21′ – Cantore con una girata in area conclude a rete, ma la sfera finisce tra i guantoni di Cetinja. Il portiere si arrabbia con la difesa nerazzurra per aver lasciato libera la bianonera

14′ – GOL JUVE, con un’azione che è il replay del gol precedente. Scambio Girelli-Garbino e suggerimento in mezzo per Echegini

12′ – Primo cartellino giallo del match: a prenderlo è Arianna Caruso, a causa dell’intervento su Csiszar

7′ – GOL JUVE, dopo una superba azione corale e lo scambio tra Girelli e Garbino: la giocatrice crossa in mezzo per il colpo di testa a schiacciare in rete di Echegini

3′ – PRIMO SQUILLO Juve, con Garbino che impensierisce Cetinja con una conclusione centrale dal cuore dell’area. Nessun problema per il portiere nerazzurro

2′ – Partono aggressive le nerazzurre, cercando di proiettarsi verso l’area bianconera con scambi veloci.

Fischio d’inizio alle 19 , si parte!

Migliore in campo nel primo tempo:

IL TABELLINO

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 19 Alborghetti, 55 Tomter, 14 Robustellini; 23 Magull, 27 Csiszar, 24 Milinkovic; 15 Serturini, 36 Cambiaghi, 11 Bonfantini. A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 17 Fordos, 18 Pandini, 20 Simonetti, 46 D’Elia, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

JUVENTUS (4-3-3): 16 Peyraud Magnin; 71 Lenzini, 23 Salvai, 25 Calligaris, 13 Boattin; 15 Grosso, 21 Caruso; 9 Cantore, 26 Echegini, 10 Girelli; 7 Garbino. A disposizione: 1 Aprile, 3 Gama, 11 Bonansea, 14 Palis, 17 Bragonzi, 18 Beerensteyn, 19 Thomas, 20 Cascarino, 24 Pelgander. Allenatore: Joe Montemurro

IL PREPARTITA

L’XI di partenza nerazzurro

La formazione ufficiale di #InterJuventus #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/jsB0z4Gk2x — Inter Women (@Inter_Women) February 14, 2024

Il riscaldamento della squadra

Warm up di #InterJuventus #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/5w79opjM9L — Inter Women (@Inter_Women) February 14, 2024

La concentrazione delle giocatrici

Manca sempre meno a #InterJuventus #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/a2hgwAoSKI — Inter Women (@Inter_Women) February 14, 2024

Uno sguardo allo spogliatoio

Vi portiamo nel nostro spogliatoio #ForzaInter #InterWomen #InterJuventus pic.twitter.com/WRvMuC93aU — Inter Women (@Inter_Women) February 14, 2024

L’arrivo delle nerazzurre all’Arena Civica Gianni Brera

Ciao ragazze #ForzaInter #InterWomen #InterJuventus pic.twitter.com/9l7EKwXcXl — Inter Women (@Inter_Women) February 14, 2024

Le divise delle nerazzurre

Oggi in #ForzaInter #InterWomen #InterJuventus pic.twitter.com/40qZaJPCWH — Inter Women (@Inter_Women) February 14, 2024

L’Arena Civica si prepara al big match

#ForzaInter #InterWomen #InterJuventus pic.twitter.com/Huieicj8QW — Inter Women (@Inter_Women) February 14, 2024

Matchday!

Matchday

#InterJuventus

17^ giornata Serie A

19:00 CET

Arena Civica – Gianni Brera#ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/OIbruZqln2 — Inter Women (@Inter_Women) February 14, 2024

