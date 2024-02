Fc Internazionale Women, Serturini si presenta: «Provo sensazioni importanti» #Intervista

Serturini, nuova giocatrice dell’Inter Women, rivolge già parole d’amore ai colori nerazzurri poco dopo l’annuncio ufficiale

Anna Maria Serturini, nuova giocatrice dell’Inter Women, si è presentata ai microfoni di Inter Tv.

INTER – «Ho scelto l’Inter e provo sensazioni importanti, non vedo l’ora di scendere in campo per la mia nuova squadra».

RUOLO IN CAMPO – «Ricoprire più ruoli è importante, nella mia squadra precedente ho giocato da quinta di centrocampo e da terza in attacco. Sono a disposizione di Guarino per qualunque posto dovrò occupare, l’importante è arrivare all’obiettivo di squadra».

AMMIRAZIONE DA GUARINO – «Per me è motivo di orgoglio, darò tutta me stessa in allenamento e in partita. Venivo da un momento molto difficile per me, sentire questa voglia di avermi in questa squadra mi ha fatto molto piacere. Cercherò di restituire tutto in campo».

OBIETTIVI – «Per la squadra, di dare al massimo e non mollare fino alla fine. Questo è un grande gruppo con grandi giocatrici, è giusto onorare la maglia e lottare fino al 95esimo. Io spero di dare tutto per la squadra, per la società che ha creduto in me; poi gli obiettivi personali verranno col tempo».

L’articolo Inter Women, Serturini si presenta: «Provo sensazioni importanti» proviene da Inter News 24.