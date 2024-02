Fc Internazionale Women, Magull svela tutto: «Ecco perché ho lasciato il Bayern e sono venuta all’Fc Internazionale» #Intervista

Pubblicità

Lina Magull, centrocampista dell’Inter Women, ha rilasciato un’intervista a Kicker in cui ha parlato del suo trasferimento in nerazzurro.

STAGIONE CON L’INTER – «Purtroppo il gap con le prime in classifica in questo momento è ancora ampio, ma spero che riusciremo a ridurlo. Ora l’attenzione è rivolta a crescere positivamente come squadra nel complesso. L’Inter mi ha voluto parte del progetto. Il campionato italiano è interessante ed emergente in Europa. Mi sto trovando meglio giorno dopo giorno e mi sento sempre più a mio agio»

TRASFERIMENTO IN NERAZZURRO – «Sono diventata campione con il Bayern e ho giocato buone partite. Ma il Mondiale non è andato bene per tutti e per me personalmente. E nemmeno l’inizio di questa stagione è stato positivo. Ho dovuto accettare di non avere più nel club il ruolo che avevo negli anni precedenti. Poi, dopo molte considerazioni, ho deciso di intraprendere una nuova avventura. Sono fermamente convinta che sia il passo giusto per me»

L’articolo Inter Women, Magull svela tutto: «Ecco perché ho lasciato il Bayern e sono venuta all’Inter» proviene da Inter News 24.