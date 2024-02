Fc Internazionale Women, Elena Belli dopo il rinnovo del contratto: «Orgogliosa di vestire questi colori. Per il futuro sogno di…» #NEWS #Intervista

Pubblicità

Il portiere delle Inter Women Elena Belli ha rilasciato delle importanti dichiarazioni dopo aver siglato il rinnovo con le nerazzurre

Dopo aver apposto la firma sul rinnovo contrattuale con le Inter Women fino al 2026, Elena Belli parla così ai canali ufficiali del club.

Le parole di Elena Belli dopo il rinnovo in nerazzurro #ForzaInter #InterWomen #Belli2026 pic.twitter.com/eUGXgDY48E — Inter Women (@Inter_Women) February 23, 2024

EMOZIONI – «Non è facile descrivere certe emozioni, è un sogno che rincorro da quando ho iniziato a giocare a calcio a 7 anni. E’ un bell’obiettivo raggiunto. Sono molto felice, ma spero comunque di poter continuare a migliorare il più possibile e fare in modo che questo sia solo un punto d’inizio»

FIDUCIA – «Ho percepito la fiducia della società fin da subito, e per questo la ringrazio davvero molto: mi rende molto orgogliosa vestire questi colori».

OBIETTIVI PER IL FUTURO – «Continuare a migliorare per diventare una parte importante della squadra, per conquistare insieme qualche trofeo, la qualificazione in Champions e poi, chi lo sa, magari uno scudetto»

L’articolo Inter Women, Elena Belli dopo il rinnovo: «Orgogliosa di vestire questi colori. Per il futuro sogno di…» proviene da Inter News 24.