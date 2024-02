Fc Internazionale Women, due nerazzurre convocate nell’Italia Under 23: l’elenco completo

Pubblicità

Due calciatrici dell’Inter Women sono state convocate nell’Italia Under 23 per l’amichevole in casa del Portogallo

L’Italia Under 23 femminile ha diramato le convocazioni in vista dell’amichevole di lunedì 26 febbraio in casa del Portogallo. Tra le 24 calciatrici ce ne sono due dell’Inter Women: Chiara Robustellini ed Elisa Polli. L’elenco completo.

Portiere: Roberta Aprile (Juventus), Beatrice Beretta (Napoli Femminile), Camilla Forcinella (Genoa), Margot Annie Shore Cavazzoni (Hellas Verona);

Difenditrici: Sara Caiazzo (Pomigliano), Federica D’Auria (Cesena), Martina Di Bari (Napoli Femminile), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alice Pellinghelli (Napoli Femminile), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (Milan), Martina Toniolo (Fiorentina);

Centrocampiste: Veronica Battelani (Sampdoria), Melissa Bellucci (Fiorentina, Valentina Gallazzi (Napoli Femminile), Michela Giordano (Sampdoria), Martina Tomaselli (Roma);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Pomigliano), Asia Bragonzi (Juventus), Alice Corelli (Napoli Femminile), Miriam Chiara Longo (Fiorentina), Margherita Monnecchi (Como Women), Elisa Pfattner (Neulengbach), Elisa Polli (Inter).

