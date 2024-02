Fc Internazionale Women, compleanno Simonetti: Merlo la festeggia così – NEWS

Pubblicità

Compleanno in casa Inter Women, tanti auguri a Flaminia Simonetti, ecco la divertente storia di Beatrice Merlo per lei

Giornata di festa in casa Inter Women. Quest’oggi infatti compie gli anni Flaminia Simonetti. La calciatrice Italiana nata a Roma spegne 17 candeline, e per l’occasione non sono mancati gli auguri via social da parte delle compagne di squadra.

In particolar modo, l’altra nerazzurra Beatrice Merlo ha pubblicato questa divertente storia sul proprio profilo Instagram proprio per la festeggiata.

