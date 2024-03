Fc Internazionale Women, Cambiaghi, la dichiarazione: «Vecchia Signora? Ce la giocheremo come fanno loro» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Internazionale FC Women, Cambiaghi: «Juventus? Ce la giocheremo come fanno loro». Le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurra

Michela Cambiaghi, attaccante dell’Internazionale FC Women, ha parlato ai canali ufficiali del club in avvicinamento alla prima partita di poule scudetto contro la Juventus.

IMPATTO SULL’INTER – «Non me l’aspettavo ma ci ho lavorato. Sono contenta sia stato così e di aver aiutato la squadra e di aver avuto un inizio stagione positivo».

POULE SCUDETTO – «Stiamo bene, abbiamo lavorato molto in questa sosta. Stiamo ultimando gli ultimi dettagli ma siamo pronte. Personalmente è molto stimolante perché giochi con le squadre migliori. Sicuramente verranno fuori belle partite, non vediamo l’ora di iniziare».

GARA CON LA JUVE – «Sarà importantissima l’approccio, nell’ultima partita contro di loro siamo andate subito in svantaggio. Dovremo essere concentrate fin dall’inizio e poi rimanerlo durante tutta la partita. La Juve è una squadra forte, in qualsiasi momento può metterci in difficoltà. Si sa che loro non mollano fino alla fine e così dovremo fare anche noi».

L’articolo Internazionale FC Women, Cambiaghi: «Juventus? Ce la giocheremo come fanno loro» ha come fonte da Internazionale FC News 24.