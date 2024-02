Fc Internazionale, Witsel informa Mister Inzaghi: «L’Cholismo può rimontare, ecco da cosa l’ho capito» #Intervista

Pubblicità

Axel Witsel avvisa l’Inter di Simone Inzaghi, l’Atletico Madrid può rimontare e vincere contro i nerazzurri in Champions per lui, ecco perchè

Axel Witsel sembra sicuro. Come riportato da Marca il calciatore ha parato così dopo Inter–Atletico Madrid di ieri sera. Si affida al calore del suo stadio per rimontare e battere i nerazzurri in Champions League.

WITSEL – «Quel gol è stato un vero peccato. Il primo tempo è stato bello. Ci sono mancati gli ultimi 15, 20 metri, qualcosa di diverso da quello che facciamo normalmente. Il secondo tempo è stato un po’ più duro, dove avevamo poca palla. Il secondo tempo è stato duro, ma “Alla fine abbiamo difeso bene. Peccato aver subito questo gol. L’importante è essere positivi e pensare che la gara di ritorno è in casa, ci sarà un clima molto caldo e ce la possiamo fare».

L’articolo Inter, Witsel avvisa Inzaghi: «L’Atletico può rimontare, ecco da cosa l’ho capito» proviene da Inter News 24.