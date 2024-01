Fc Internazionale Verona, poche chance di titolarità per Lautaro El Toro e Dimarco: ecco perché

Inter Verona, poche chance di titolarità per Lautaro e Dimarco: ecco perché. La gestione di Inzaghi degli infortunati

C’è molta curiosità in vista di Inter Verona per capire se Lautaro Martinez e Federico Dimarco potranno prendere parte al match di San Siro. Entrambi alle prese con un infortunio muscolare, sembrano sulla via del rientro in gruppo (che dovrebbe avvenire tra l’allenamento di oggi e quello di domani ad Appiano Gentile).

Come riferisce il Corriere dello Sport, le chance di titolarità per entrambi nel match contro gli scaligeri sono ridotte al lumicino. Il motivo? La voglia di non rischiare delle ricadute ed il modus operandi attuato da Simone Inzaghi anche con altri infortunati. La parola d’ordine sarà dunque la cautela.

