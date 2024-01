Fc Internazionale-Verona, Lautaro El Toro: “Non ce la facevo più. Rinnovo? Manca qualcosa, ma…”

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Inter-Hellas Verona, per commentare il suo gol, la vittoria nerazzurra e anche il rinnovo di contratto. Queste le sue parole:

VITTORIA – “Vittoria che lascia un grande segnale, per chi gioca e chi entra da fuori. Sicuramente dobbiamo migliorare tanto, oggi non è stata una grande gara per noi, potevamo fare meglio. ma dobbiamo continuare su questa strada”.

RITORNO – “Sono state due settimane dove non ce la facevo più, volevo stare con la squadra. Infatti sono andato a Genova, non ce la facevo a rimanere a casa. Lo staff medico ha fatto un grande lavoro, sono guarito in 12 giorni da una lesione all’adduttore. Mi mancava tanto il campo e sono riuscito a guarire”.

RENDIMENTO – “Abbiamo tante cose in questo mese e mezzo, dobbiamo migliorare a farci trovare pronti tutti. L’importante è che la squadra sia unita, oggi è stato un grande segnale per noi e per la squadra. Dobbiamo continuare così, sarà un periodo tosto”.

CONDIZIONE – “Sì, fisicamente sono al 100%. Abbiamo un prof che ci fa correre tantissimo, abbiamo fatto due settimane di corsa. Magari mi mancava un po’ il campo, ma fisicamente sto bene. Sicuramente c’è un po’ di stanchezza, ma è importante vincere le partite anche in questo modo, a volte con queste squadre è difficile fare il nostro gioco”.

RINNOVO – “Rinnovo? Manca qualcosina, ma sicuramente in questi giorni. Vediamo, io sono contento e sto pensando al campo, pensavo solo a rientrare nel migliore dei modi. Ho parlato col mio procuratore e sono tranquillo, manca poco”.