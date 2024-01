Fc Internazionale Verona, l’AIA ferma Fabbri e Nasca: niente stop per Di Bello. La SCELTA

Inter Verona, l’AIA ferma Fabbri e Nasca: niente stop per Di Bello. La decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi

Dalle designazioni arbitrali di questo ventesimo turno di campionato si evince come l’AIA abbia sospeso per un turno Michael Fabbri e Luigi Nasca, rispettivamente arbitro e VAR di Inter-Verona. La partita di San Siro dello scorso turno di Serie A ha scaturito numerose polemiche per via dell’episodio del contatto in area di rigore tra Bastoni e Duda in occasione del gol di Frattesi.

Decisione diversa, invece, per quanto riguarda Marco Di Bello: l’arbitro di Milan Atalanta di Coppa Italia, nonostante le critiche e gli errori commessi nell’ultimo match arbitrato non è stato fermato da Rocchi.

