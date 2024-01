Fc Internazionale Verona DIRETTA 2-1: triplice fischio a San Siro, vittoria di una partita folle per i Inter

Appuntamento alle 12:30 a San Siro per il match tra Inter ed Hellas Verona, valevole per la 19^ giornata di Serie A: la live della partita

Manca poco alla sfida di oggi a San Siro tra Inter ed Hellas Verona, valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A: segui con noi la cronaca live della partita.

1′ – È appena iniziato il match!

2′ – Iniziativa di Ngonge, che imbuca per Mboula: esce Sommer e spazza con i piedi. Il Verona parte subito forte.

3′ – Sommer salva tutto! Conclusione ravvicinata di Suslov, il portiere si oppone col corpo!

7′ – Primo calcio d’angolo per l’Inter.

9′ – Primi squilli dell’Inter! Barella serve Carlos Augusto, conclusione ribattuta in corner dalla difesa avversaria.

11′ – Ripartenza Inter subito interrotta da Folorunsho, che stende da dietro Barella. Fabbri lo richiama verbalmente.

13′ – GOL LAUTARO! I nerazzurri bucano centralmente la difesa dell’Hellas Verona! Mkhitaryan arriva al limite dell’area dopo aver scambiato con Thuram, e serve Lautaro che è implacabile a pochi metri da Montipò!

16′ – Azione in verticale dell’Inter con Dumfries e Barella: lancio preciso per Calhanoglu, chiude in angolo la difesa dell’Hellas.

22′ – Interessante strappo palla al piede di Suslov, alla fine la difesa dell’Inter si chiude e Pavard mette in rimessa laterale.

26′ – Djuric pericoloso di testa! La conclusione è centrale, Sommer para in presa.

31′ – Imbucata per Thuram in profondità, palla messa a rimorchio ma non ci arrivano né Barella né Lautaro. L’arbitro poi ferma tutto per posizione di fuorigioco.

32′ – Thuram semina il panico! Sgasata sulla sinistra portandosi a spasso mezza squadra dell’Hellas, poi Tchatchoua lo chiude in rimessa laterale in scivolata.

34′ – Leggero affanno in area dell’Inter per l’ennesimo cross indirizzato a Djuric, che stoppa col petto. Dumfries con un po’ di confusione rinvia sul braccio di un avversario, palla nerazzurra.

36′ – Grande palla di Lautaro che fa correre Dumfries sulla destra: il cross basso non arriva a nessun compagno.

41′ – Bella azione condotta dall’Inter dopo lo scarico di Thuram. Barella lancia al volo per Carlos Augusto: il cross dell’esterno è però impreciso.

42′ – Thuram ruba il pallone a Magnani, ma non riesce a partire in contropiede in solitaria. Recupera la difesa avversaria.

45′ – L’arbitro assegna 1 minuto di recupero.

45+1′ – Ultima occasione del primo tempo per l’Hellas che crossa su punizione per Coppola: presa facile di Sommer.

45+1′ – Finisce qui il primo tempo. Inter in vantaggio per 1 a 0.

Sostituzione all’intervallo per l’Hellas Verona: entra Lazovic, esce Mboula.

45′ – Comincia adesso la ripresa.

47′ – Il primo squillo del secondo tempo è del Verona! Iniziativa di Suslov che salta un paio di uomini e calcia col sinistro. Palla a lato di poco-

47′ – Interessante spunto sulla destra di Dumfries: l’olandese si guadagna un corner.

48′ – Gol annullato a Lautaro! L’argentino spedisce in rete il pallone su sponda di testa di Acerbi. L’arbitro blocca tutto per posizione di fuorigioco del centrale nerazzurro sul cross di Mkhitaryan.

52′ – Bel passaggio filtrante di Lautaro a servire Carlos Augusto sulla corsa. Tchatchoua chiude in angolo.

54′ – Brutta palla persa da Dumfries che scatena la ripartenza avversaria: cross di Doig per Djuric, il centravanti non riesce a colpire verso la rete il pallone.

57′ – Thuram apre per Dumfries: cross basso e potente dell’olandese per Lautaro che è però impreciso e facile preda per Montipò.

59′ – Ci prova Thuram di testa! Bel cross dalla destra di Pavard che si propone in avanti: la conclusione in tuffo del numero 9 dell’Inter finisce larga.

61′ – Prima sostituzione per l’Inter: fuori Dumfries, dentro Darmian.

63′ – Altro strappo di Thuram che si fa quasi metà campo, poi prova ad imbucare per Lautaro ma il passaggio è impreciso.

66′ – Gran botta di Calhanoglu! Lautaro temporeggia e poi serve il turco che conclude da fuori col collo esterno, palla a lato di poco.

67′ – Grande spunto di Lautaro che supera Coppola e prova a servire Thuram in area. Corner per l’Inter.

68′ – Stacca Carlos Augusto su corner! La palla termina alta.

72′ – Doppio cambio nell’Inter: fuori Thuram e Carlos Augusto, dentro Arnautovic e Dimarco.

72′ – Doppio cambio nell’Hellas: fuori Doig e Djuric, dentro Cabal e Henry.

74′ – GOL HENRY! Pareggia l’Hellas Verona: cross dalla destra, l’attaccante conclude ribadisce in rete con la coscia.

77′ – Ripartenza Inter condotta da Lautaro, Coppola commette fallo da dietro in scivolata. Primo giallo della partita per lui.

78′ – Subito un altro ammonito nel Verona: Suslov stende Barella.

79′ – Occasionissima per l’Inter! Cross tagliato di Dimarco su punizione, doppia deviazione di testa di Pavard e Cabal, Montipò ci mette le mani ed Arnautovic incredibilmente evita il gol dei nerazzurri spendendo involontariamente il pallone fuori dalla porta avversaria.

82′ – Altra ghiotta occasione per l’Inter! Calhanoglu pennella il cross dalla sinistra, arriva di testa Lautaro ma la palla è centrale.

83′ – Ultimi due cambi nell’Inter, che passa al 4-3-1-2: dentro Sanchez e Frattesi, fuori Pavard e Mkhitaryan.

87′ – Cambio nell’Hellas: fuori Ngonge, dentro Kallon.

88′ – Cross dalla sinistra di Dimarco, Lautaro salta di testa ma la conclusione è debole.

90′ – L’arbitro assegna 5 minuti di recupero.

90+1′ – Ultimo cambio nell’Hellas: dentro Charlys, fuori Suslov.

90+2′ – Ancora un’occasionissima per Arnautovic! Acerbi serve l’austriaco scavalcando Montipò, l’attaccante non riesce a ribadire in rete da pochi passi.

90+3′ – Traversa i Bastoni!

90+4′- GOL FRATTESI!!!! Azione confusa ed insistita dell’Inter dopo la traversa di Bastoni. Altra conclusone parata da Montipò che non trattiene, Frattesi arriva come una furia e mette in rete il gol del vantaggio!

90+5′ – Espulso Lazovic per proteste.

90+6′ – Chance clamorosa per il 3 ad 1 dell’Inter. Montipò fuori dai pali, porta sguarnita. Barella prova a servire Sanchez, Kallon chiude e salva in corner.

90+8′ – Fabbri richiamato al Var! Rigore per l’Hellas!

90+10′ – Herny colpisce il palo!! Folorunsho sbaglia anche il tap-in.

90+11′ – Finisce qui una partita folle! La vince l’Inter!

Migliore in campo nel primo tempo: Lautaro

INTER VERONA, IL TABELLINO 2-1

Marcatori: Lautaro (INT), Henru (VER), Frattesi (INT)

Ammonizioni: Coppola (VER), Suslov (VER)

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Laurato. All. Inzaghi

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Mboula; Djuric. All. Baroni

INTER VERONA, IL PREPARTITA

San Siro è pronto per il primo match del 2024

Lo spogliatoio nerazzurro

L’arrivo a San Siro dei nerazzurri

