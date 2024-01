Fc Internazionale Verona, Dallera: «Serve armonia tra arbitro e Var» #Intervista

Il giornalista Daniele Dallera torna sulla sfida tra Inter e Verona, travolta dalle polemiche per l’episodio legato a Bastoni

Daniele Dallera, giornalista del Corriere della Sera, esprime la propria opinione sull’episodio tra Bastoni e Duda in Inter-Verona. Ecco le sue dichiarazioni:

«La Var è un aiuto, se usata bene, ma deve trovare una armonia tra chi è in campo col fischietto e chi è davanti a un monitor. Invece, cosa succede troppo spesso? Le due parti in commedia vanno una e l’altra per conto loro, abbandonano il copione, che poi è il famoso protocollo, improvvisano ed è qui che nasce la stonatura. L’ultimo clamoroso esempio è quello della gomitata di Bastoni a Duda in Inter-Verona: non c’entra nulla, addirittura sbagliata, la valutazione della leggerezza o pesantezza del gesto del difensore interista. Perdersi in questo tipo di retropensieri vuol dire finire in un labirinto. È in questi casi dove è necessaria l’armonia, il lavoro di équipe tra Var e arbitro: quell’azione andava fermata, il gol di Frattesi non sarebbe nato».

L’articolo Inter Verona, Dallera: «Serve armonia tra arbitro e Var» proviene da Inter News 24.