Fc Internazionale Verona, altro che confronto con l’AIA! La visione del club sulle polemiche arbitrali

Inter Verona, altro che confronto con l’AIA! La visione del club sulle polemiche arbitrali dopo gli episodi del match di San Siro

Inter Verona si porta dietro degli strascichi dovute alle forti polemiche sugli episodi arbitrali che avrebbero condizionato il match, in particolare sul contatto in area tra Bastoni e Duda prima del gol del vantaggio siglato da Frattesi. La visione del club nerazzurro in merito alle forti proteste dei veronesi (con le dichiarazioni di Sean Sogliano che non sono state affatto gradite) è chiara. A parlarne è Calciomercato.com.

Il club nerazzurro avrebbe smentito categoricamente tutte le voci che parlavano in un confronto avvenuto tra alcuni dirigenti nerazzurri (Marotta su tutti) ed altri degli scaligeri con i vertici AIA dopo gli episodi di San Siro, poco dopo il fischio finale. In Viale della Liberazione si cerca di abbassare i toni dello scandalo calcistico alimentati dai media italiani, consci del fatto che nello stesso match del Meazza c’erano anche degli episodi che hanno penalizzato la squadra di Inzaghi (in occasione del gol di Henry c’era un fallo di Magnani ai danni di Arnautovic). Profilo basso dunque, poco spazio alle futili polemiche e concentrazione esclusivamente rivolta al lavoro sul campo.

L’articolo Inter Verona, altro che confronto con l’AIA! La visione del club sulle polemiche arbitrali proviene da Inter News 24.