Fc Internazionale, Ventola avvisa, la dichiarazione: «Che stagione di Mister Inzaghi, ma attenti a non fare questo errore» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex calciatore dell’Internazionale FC Nicola Ventola ha espresso il suo pensiero sulla stagione dell’Internazionale FC di inzaghi, poi mette in guardia da un errore

Nicola Ventola non ha dubbi, l’ex talento dell’Internazionale FC è intervenuto a Sportmediaset per parlare della stagione di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, (e non solo). Attenzione, spiega a scindere il percorso in campionato da quello in Champions League.

STAGIONE INTER – «Bisogna scindere le due competizioni. Sta facendo un percorso importante, mostrando il calcio più bello che si possa vedere in Italia. Ha una forza incredibile con un allenatore delle idee offensive e calciatori che lo seguono. La Champions invece è un discorso a parte, la finale dello scorso anno non deve ingannare. In Champions l’Internazionale FC è indietro rispetto alle migliori, c’è ancora un percorso da fare. Ci deve essere delusione perché poteva passare contro l’Atletico, ma bisogna considerare anche che loro hanno più esperienza nel recente e ci sta uscire quando dall’altra parte trovi giocatori esperti e forti».

LAUTARO – «Non ha il rigore nel sangue, questa è una qualità che o ce l’hai o non ce l’hai. Però a inizio stagione tutti ci chiedevamo se potesse raggiungere un livello mondiale da 25 gol a stagione e lui ci è riuscito. Ha dato solo risposte positive e io vedo quest’annata come la consacrazione di Lautaro. Per me può giocare in qualsiasi squadra del modo».

INZAGHI – «Secondo me non può ancora allenare in qualsiasi squadra del mondo, per un semplice motivo. Premetto che a me piace tantissimo: è offensivo, con lui tutti si muovono bene in campo. Però per essere un vero top devi avere dei “pani B”. Lui sa fare bene il 3-5-2, ma se si trova sotto in una partita, alcuni cambi sono schematici. Dovrebbe provare a fare qualcosa di diverso a mio parere e senza volerlo offendere perché ho una grandissima stima di Inzaghi, il Demone nerazzurro, ».

L’articolo Internazionale FC, Ventola avvisa: «Che stagione di Inzaghi, il Demone nerazzurro, , ma attenti a non fare questo errore» ha come fonte da Internazionale FC News 24.