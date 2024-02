Fc Internazionale-Vecchia Signora Juventinantus, le probabili undici: un dubbio Mister Inzaghi, Allegri si copre?

Siamo ufficialmente dentro il weekend che porta alla sfida più attesa: domenica sera, a San Siro, si gioca Inter-Juventus. Decisiva o no per lo scudetto, lo scopriremo più avanti. Di sicuro è sentitissima e l’avvicinamento alla sfida è sempre più caldo. Da una parte e dall’altra diversi probabili protagonisti vanno verso il recupero, quindi per Inzaghi e Allegri c’è possibilità di scelta per quanto riguarda le formazioni che vedremo dal primo minuto.

Lato nerazzurro al momento pare soltanto uno il dubbio: chi tra Darmian e Dumfries sarà il titolare della fascia destra davanti a Pavard, con l’italiano in vantaggio nonostante qualche segnale di stanchezza nelle ultime partite. In casa bianconera, invece, l’incognita principale al momento è nel tandem offensivo con Vlahovic dove sono candidati Yildiz, Chiesa e Miretti che chiaramente porterebbero caratteristiche differenti ed un diverso approccio alla gara.

Ecco allora le ultimissime sulle probabili formazioni: