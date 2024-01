Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, un top player punta alla titolarità: vuole esserci

In vista del big match del 4 febbraio tra Inter e Juve, c’è un giocatore che potrebbe tornare a disposizione: ecco di chi si tratta

Sky Sport fornisce aggiornamenti sugli infortunati della Juve in vista del derby d’Italia di domenica con l’Inter.

Massimiliano Allegri avrà nuovamente a disposizione Adrien Rabiot a centrocampo, mentre Danilo, non rischiato contro l’Empoli per squalifica, tornerà titolare in difesa. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani, e si determinerà se Federico Chiesa sarà disponibile per l’incontro con l’Inter. In caso di recupero, potrebbe competere per un posto con Yildiz, considerando la squalifica di Milik.

L’articolo Inter Juve, un giocatore punta alla titolarità: vuole esserci proviene da Inter News 24.