Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, NEWS sicura: Mister Inzaghi ha questa carta per vincerla nella ripresa

Inter Juve è alle porte e Inzgahi ppreprare le soluzione per il big match di San Siro, retroscena della Gazzetta dello Sport su una sua mossa

L’attesa sta per terminare. Ultimi due giorni e poi sarà il momento dell’attesissimo big match tra Inter e Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport stamane, Inzaghi ha ormai pressoché completato la propria formazione, con due (doverose) assenze di lusso a centrocampo.

Parliamo di Frattesi e Asllani. Entrambi hanno fatto bene a firenze, ma lasceranno il proprio posto in campo a Barella e Calhanoglu. Attenzione però, perchè non è da escludere (anzi, è una concreta ipotesi) che i due talenti subentreranno nella ripresa della sfida, per far rifiatare l’undici nerazzurro, e magari, arrivare al successo in questo modo.

L’articolo Inter Juve, Gazzetta sicura: Inzaghi ha questa carta per vincerla nella ripresa proviene da Inter News 24.