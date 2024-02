Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, Mister Inzaghi prepara il piano: «Quelle quattro mosse per sorprendere Allegri»

Inter Juve, Inzaghi si prepara alla sfida di domenica sera: il piano del tecnico per cercare di sorprendere così Allegri

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, sta preparando la strategia per provare a vincere la sfida in programma domenica sera contro la Juventus.

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’allenatore vuole infatti progettare una partenza di forza in una vera e propria modalità aggressiva, in modo da non sbagliare approccio alla partita. Inoltre l’Inter giocherà su ritmi alti per scardinare più facilmente la difesa della Juventus. E poi Inzaghi si concentrerà sui singoli: il tecnico lavora infatti sul triangolo Bastoni-Dimarco-Mkhitaryan e punta soprattutto sulla coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro.

